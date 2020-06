Calciomercato Fiorentina – Spunta il nome di Barco: le ultime | News

CALCIOMERCATO FIORENTINA – Vi abbiamo parlato molto, in questi giorni, dell’interesse della Fiorentina per Lucas Paquetá, centrocampista brasiliano del Milan, obiettivo del club viola per la trequarti. Il Diavolo, però, per cedere Paquetá chiede 30-35 milioni di euro e, pertanto, i dirigenti gigliati si stanno guardando intorno per sondare le alternative all’ex Flamengo.

La principale alternativa a Paquetá sembra essere Ezequiel Barco, classe 1999, fantasista argentino che gioca nella Major League Soccer (MLS) statunitense, punto di forza degli Atlanta United. Barco, in grado di giocare tanto seconda punta quanto ala sinistra, è infatti sotto contratto con la franchigia della Georgia fino al 31 dicembre 2022 ed ambirebbe a giocare nel Vecchio Continente.

Parlando a ‘TNT Sports‘, in Argentina, Barco ha rivelato come, prima dell’emergenza coronavirus, i viola avevano bussato alla sua porta … “So che la Fiorentina ha contattato il mio agente. Anche alcuni club in Francia .. ma la Fiorentina, dico la verità, sarebbe una bella possibilità, sì. Ma non so ora cosa accadrà dopo la pandemia”.

La Fiorentina resta una pista calda per Barco, il quale, comunque, ha ammesso di amare la Premier League e di volerci un giorno giocare.