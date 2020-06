Calciomercato Fiorentina – Si tenta il colpo Florenzi: i dettagli | News

CALCIOMERCATO FIORENTINA – Dopo Francesco Totti e Daniele De Rossi anche Alessandro Florenzi è destinato a lasciare la Roma a titolo definitivo nella prossima sessione di calciomercato.

Florenzi, che nello scorso mese di gennaio si era trasferito in prestito secco al Valencia, rientrerà nella Capitale a fine stagione ma non resterà in giallorosso. La sua avventura con la maglia della Roma, la squadra del suo cuore, è da considerare definitivamente archiviata.

Il ragazzo vorrebbe trovare una sistemazione stabile, anche e soprattutto per la famiglia e, quindi, presto valuterà tutte le opportunità che gli si presenteranno. Difficile che resti al Valencia, improbabile che rimanga nella Liga, anche se Monchi vorrebbe portarlo con sé al Siviglia.

Più verosimile che Florenzi faccia ritorno in Italia: sono due, in particolare, le società molto interessate al suo cartellino. L’Atalanta, che per averlo potrebbe mettere sul piatto della Roma persino il cartellino dell’attaccante colombiano Luis Muriel e la Fiorentina.

Per ‘La Gazzetta dello Sport‘ anche i viola vorrebbero prendere Florenzi nell’ambito di uno scambio e, nello specifico, spedirebbero a Roma il terzino sinistro Cristiano Biraghi, attualmente in forza all’Inter ma di proprietà del club di Rocco Commisso. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELLA FIORENTINA >>>