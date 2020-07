Calciomercato Fiorentina – Quante richieste per Chiesa: le ultime | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO FIORENTINA – Al termine della stagione, molto probabilmente, la Fiorentina di Rocco Commisso valuterà se accontentare o meno Federico Chiesa, classe 1997, attaccante nel giro della Nazionale Italiana che, in stagione, ha finora segnato 8 gol e fornito 7 assist in 34 gare tra Serie A e Coppa Italia.

Chiesa, sotto contratto con il club viola fino al 30 giugno 2022, sarebbe voluto andare via da Firenze già la passata estate; poi, però, con il cambio di proprietà ai vertici della società gigliata, si è trattenuto un altro anno. I tempi per la separazione, però, adesso sembrano maturi e il numero 25 viola vuole spiccare il volo.

Destinazione? Chiesa ha tante richieste, sia in Italia (in particolare Juventus e Inter) sia all’estero (preme il Manchester United). Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport‘, al momento, è la Juventus, più che l’Inter, a potersi permettere un maxi-investimento per Chiesa, e, comunque, non alla cifre che esige Commisso, il quale si priverà del suo gioiello per non meno di 60 milioni di euro.

La Juventus vorrebbe prendere Chiesa inserendo nell’affare qualche contropartita tecnica gradita alla Fiorentina, la quale, però, non è detto che avalli tale soluzione. Per dirimere l’intrigo Chiesa, dunque, ci vorrà ancora un bel po’ di tempo. Si preannuncia un’estate bollente per il ragazzo. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELLA FIORENTINA >>>

