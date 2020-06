Calciomercato Fiorentina – Post Iachini: i nomi per la panchina viola | News

CALCIOMERCATO FIORENTINA – Secondo quanto riferito dal quotidiano ‘La Nazione‘ oggi in edicola, mentre Giuseppe Iachini penserà, in queste ultime 12 gare di campionato, a come tenersi stretto il suo posto sulla panchina della Fiorentina, il club di Rocco Commisso sta valutando tante alternative per la guida tecnica dei viola nella stagione 2020-2021.

Negli ultimi mesi, infatti, alla panchina della Fiorentina sono stati accostati tanti nomi di grido: a partire da Luciano Spalletti, che è sotto contratto con l’Inter, a 5 milioni di euro netti, per un’altra stagione, per proseguire con Laurent Blanc, disoccupato da quattro stagioni dopo aver diretto Bordeaux, Nazionale francese e PSG.

Nel novero dei candidati è emerso anche il nome del basco Unai Emery, ex Siviglia, PSG e Arsenal e persino quello dell’argentino Mauricio Pochettino, il quale, esonerato a stagione in corso dal Tottenham, vorrebbe, però, restare in Premier League. Tutti loro rappresenterebbero, per Commisso e per i viola, più sogni di mercato che alternative concrete.

Presumibilmente si andrà su un tecnico italiano. Piace Roberto De Zerbi del Sassuolo, ma nella lista figurano anche Walter Mazzarri, Marco Giampaolo e Rolando Maran. Su quale di loro si concentrerà l'assalto della Fiorentina?