Calciomercato Fiorentina – Piace Éder: è duello con il Bologna | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO FIORENTINA – In vista della prossima stagione la Fiorentina di Rocco Commisso, che, molto probabilmente, dovrà fronteggiare la partenza di Federico Chiesa, vuole un altro attaccante da aggiungere ai già presenti Patrick Cutrone, Dušan Vlahović e Christian Kouamé.

I viola hanno fatto un tentativo, in questi giorni, per convincere Mario Mandzukić ad approdare in riva all’Arno: il croato sta riflettendo su tutte le proposte che gli sono pervenute, inclusa quella dei viola. Daniele Pradè, direttore sportivo del club gigliato, però, non vuole farsi cogliere impreparato e sta sondando il mercato alla ricerca di qualche alternativa.

La Fiorentina, secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, avrebbe fatto un sondaggio, nei giorni scorsi, per Éder Citadin Martins, meglio conosciuto come Éder, classe 1986, attaccante brasiliano ma naturalizzato italiano che, negli anni precedenti, ha indossato, in Italia, le maglie di Empoli, Frosinone, Brescia, Cesena, Sampdoria ed Inter prima di approdare in Cina, allo Jiangsu Suning.

Éder, che ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2021, vorrebbe rientrare nel Belpaese e la Fiorentina ci sta facendo un pensierino. Il calciatore piace anche al Bologna. L’ostacolo alla buona riuscita della trattativa? Éder, in Cina, percepisce 8 milioni di euro lordi a stagione … CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELLA FIORENTINA >>>