Calciomercato Fiorentina – Pezzella, ritorno nella Liga? Il punto | News

CALCIOMERCATO FIORENTINA – Germán Pezzella, classe 1991, difensore centrale argentino, ha ereditato la fascia di capitano della Fiorentina dopo la scomparsa di Davide Astori, indossandola con onore e dimostrando tutto il proprio valore.

Pezzella, infatti, è uno dei migliori difensori del campionato italiano ed è divenuto ormai una colonna della squadra viola. Secondo quanto riferito dalla stampa spagnola, però, al termine di questa stagione il numero 20 della Fiorentina potrebbe lasciare l’Italia per far ritorno nella Liga.

Pezzella, infatti, che ha già giocato nel massimo campionato iberico con la maglia del Betis per due stagioni, dal 2015 al 2017, sarebbe corteggiato da un top club spagnolo, il Barcellona. I catalani, a fine stagione, venderanno con tutta probabilità Samuel Umtiti e starebbero pensando al centrale sudamericano di passaporto italiano per sostituirlo.

In tre stagioni con la maglia viola, per ora, Pezzella ha giocato 94 gare e segnato 5 gol tra Serie A e Coppa Italia.