Calciomercato Fiorentina – Novità sul futuro di Vlahovic: le ultime | News

CALCIOMERCATO FIORENTINA – Nonostante la posizione in classifica della Fiorentina non sia così tanto entusiasmante, sono tanti i calciatori che, in questa stagione, si sono messi in luce nella fila dei viola.

Il portiere polacco Bartlomiej Dragowski, il difensore serbo Nikola Milenkovic, il centrocampista azzurro Gaetano Castrovilli, oltre che, naturalmente, la stellina Federico Chiesa.

Poi, però, c’è anche Dusan Vlahovic, classe 2000, attaccante serbo che, in questa stagione, ha finora segnato 8 gol in 27 gare tra Serie A e Coppa Italia. Il calciatore, che ha sempre ammirato Marco van Basten e Zlatan Ibrahimovic, è molto richiesto sul mercato.

A gennaio lo aveva cercato la Roma; ora è finito sul taccuino dello Schalke 04, in Germania. Secondo quanto riferito, però, dal quotidiano ‘La Nazione‘ oggi in edicola, il suo futuro sarà sempre più colorato di viola. Vlahovic, infatti, dovrebbe rinnovare il suo contratto nelle prossime settimane.

La scadenza dell'accordo con il club presieduto da Rocco Commisso verrà portata dal 30 giugno 2023 al 30 giugno 2025; l'ingaggio triplicherà, passando dagli attuali 300mila euro netti a stagione ad un milione di euro netto l'anno.