Calciomercato Fiorentina – I viola insistono per Marcus Thuram | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO FIORENTINA – Secondo quanto riferito dal quotidiano ‘La Nazione‘ in edicola questa mattina, la Fiorentina non intende mollare Marcus Thuram, classe 1997, esterno offensivo francese di proprietà dei tedeschi del Borussia Mönchengladbach.

Marcus Thuram, figlio di Lilian, ex difensore di Parma, Juventus e Nazionale transalpina, ha realizzato ben 14 gol e fornito 9 assist in 39 gare totali, nell’ultima stagione, tra Bundesliga, Europa League e Coppa di Germania, risultando uno dei migliori elementi della formazione di Marco Rose che ha conquistato l’accesso alla Champions League 2020-2021.

Sotto contratto con i ‘Fohlen‘ fino al 30 giugno 2023, Marcus Thuram potrebbe sbarcare a Firenze per raggiungere il suo connazionale Franck Ribéry e, con lui, creare una micidiale coppia di attaccanti esterni per i viola del Presidente Rocco Commisso. Il Borussia Mönchengladbach non vuole cederlo, ma la Fiorentina è convinta di riuscire a strappare il sì del giocatore e del club tedesco.

Per il popolare sito web 'transfermarkt', oggi il valore di mercato di Marcus Thuram sarebbe di 32 milioni di euro.