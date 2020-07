Calciomercato Fiorentina – Florenzi in riva all’Arno con De Rossi? | News

CALCIOMERCATO FIORENTINA – Nelle ultime ore ha preso corpo la voce di calciomercato che vorrebbe Daniele De Rossi, classe 1983, ex centrocampista della Roma e del Boca Juniors, sulla panchina della Fiorentina nella stagione 2020-2021 al posto di Giuseppe Iachini.

Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, sarebbe il principale artefice dell’operazione, convinto delle qualità di DDR come allenatore, sicuro che rappresenti l’uomo ideale per rilanciare i viola, protagonisti di una stagione tutt’altro che da incorniciare ed alla ricerca di nuova linfa.

Sul mercato, poi, un altro ex Roma rappresenterebbe uno dei primi acquisti della Fiorentina targata De Rossi. Secondo quanto riferito dal ‘Corriere dello Sport‘, infatti, la Fiorentina avrebbe chiesto informazioni alla Roma su Alessandro Florenzi, classe 1991, esterno di fascia attualmente in prestito al Valencia, nella Liga spagnola.

Florenzi non resterà al ‘Mestalla‘: rientrerà nella Capitale ma, ormai, la sua avventura in giallorosso è da considerarsi conclusa. Motivo per cui potrebbe sbarcare in riva all’Arno, potenziare il progetto viola dell’amico De Rossi e rilanciarsi in grande stile anche in vista dei Campionati Europei del 2021.

Su Florenzi, oltre che la Fiorentina, c'è anche l'Atalanta di Gian Piero Gasperini.