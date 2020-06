Calciomercato Fiorentina – Commisso su tre calciatori della Roma | News

CALCIOMERCATO FIORENTINA – Nelle scorse ore si è parlato della possibilità che Gianluca Petrachi, appena sospeso dall’incarico di direttore sportivo della Roma, possa approdare alla Fiorentina. Nulla è ancora certo, su questo fronte. Ma le due società stanno imbastendo qualche operazione di mercato.

Secondo quanto riferito dal quotidiano ‘La Nazione‘, infatti, la Fiorentina avrebbe chiesto informazioni alla Roma per Alessandro Florenzi, classe 1991, che rientrerà a fine stagione dal prestito al Valencia e per Leonardo Spinazzola, classe 1993, che già avrebbe potuto lasciare la Capitale nello scorso mese di gennaio per firmare con l’Inter.

Inoltre, i viola hanno fiutato l’opportunità di mettere a segno un gran colpo: Patrik Schick. La Fiorentina, infatti, ha saputo che il RB Lipsia non eserciterà il diritto di riscatto sull’attaccante ceco, autore di una splendida seconda parte di stagione in Germania con la squadra di Julian Nagelsmann, e sarebbe pronta ad accoglierlo a Firenze.

Su Schick, però, c’è anche l’interesse del Milan e di Ralf Rangnick. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELLA FIORENTINA >>>