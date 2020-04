Calciomercato Fiorentina – Commisso su Kumbulla e Malinovskyi | News

CALCIOMERCATO FIORENTINA – La Fiorentina di Rocco Commisso è scatenata e pensa in grande in vista della prossima stagione sportiva. Il club viola infatti, non solo potrà contare sull’apporto di Sofyan Amrabat e Christian Kouamé per la stagione 2020-2021, ma ha messo in cantiere altri due colpi che potrebbero spostare gli equilibri nelle zone alte della classifica.

Secondo ‘La Nazione‘ oggi in edicola, infatti, la Fiorentina sta puntando con decisione su Marash Kumbulla, difensore classe 2000 di proprietà dell’Hellas Verona, tra le rivelazioni della stagione in corso, e Ruslan Malinovskyi, centrocampista classe 1993 di proprietà dell’Atalanta.

Per l’albanese Kumbulla, si parla di un’operazione da circa 20 milioni di euro, mentre per l’ucraino Malinovskyi, arrivato in nerazzurro per 14 milioni di euro, si può cominciare a trattare dai 25 milioni di euro in su. Una cifra inferiore, comunque, a quella che la Fiorentina si è sentita chiedere dall’Udinese per Rodrigo de Paul.

Saranno, dunque, Kumbulla e Malinovskyi i prossimi due rinforzi per la compagine viola? CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELLA FIORENTINA >>>

