Calciomercato Fiorentina – Commisso, doppia importante conferma | News

CALCIOMERCATO FIORENTINA – Si cominciano a delineare le strategie di calciomercato della Fiorentina di Rocco Commisso in vista della prossima stagione sportiva. Comunque vada a finire l’annata 2019-2020, Commisso ha preso importanti decisioni in merito i suoi calciatori più forti.

Federico Chiesa, classe 1997, gioiello dell’attacco inseguito da Inter e Juventus, partirà in caso di un’offerta importante. La prima, importante, conferma, però, riguarda il suo coetaneo Gaetano Castrovilli, rivelazione dei viola di Vincenzo Montella prima e Giuseppe Iachini poi, che resterà sicuramente a Firenze.

Altra, gradita conferma in riva all’Arno, poi, sarà quella del terzino brasiliano Dalbert. Secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, rimarrà in viola, ancora in prestito, per un’ulteriore stagione, e Cristiano Biraghi, di proprietà del club di Commisso, resterà al contrario all’Inter con la medesima formula: c’è già il sì dei nerazzurri all’operazione.

Castrovilli e Dalbert, dunque, proseguiranno il loro percorso professionale, nel 2020-2021, nella società presieduta da Commisso.