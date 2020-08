Calciomercato Fiorentina – Chiesa senza offerte: resta e rinnova | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO FIORENTINA – Secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, la Fiorentina è pronta a parlare con Federico Chiesa del suo futuro professionale.

Chiesa ha concluso l’ultima stagione con 11 gol e 9 assist in 37 gare tra Serie A e Coppa Italia. L’attaccante vorrebbe andare via e Rocco Commisso, Presidente viola, gli aveva anche concesso il via libera nel finale della stagione 2019-2020.

A patto, però, che per lui arrivino offerte consone al suo valore. Chiesa piace a tutte le big del calcio italiano: Juventus, Inter, Milan, Roma e Napoli. Di proposte concrete, però, sul tavolo della società gigliata nemmeno l’ombra.

Ecco perché adesso la Fiorentina sarebbe intenzionata a proporre a Chiesa il rinnovo del contratto, giacché quello attuale scadrà il 30 giugno 2022, con un considerevole aumento dell’ingaggio.

L’idea della Fiorentina è quella di portare la scadenza del nuovo contratto di Chiesa al 30 giugno 2024, alzando lo stipendio da 2 a 3 milioni di euro netti a stagione. Possibile anche l’inserimento, nel nuovo accordo, di una clausola rescissoria.

Con 70 milioni di euro, quindi, dalla prossima stagione, i club interessati a Chiesa potranno acquistare il calciatore dalla società toscana.