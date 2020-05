Calciomercato Fiorentina – Chiesa, inattesa svolta per la carriera | News

CALCIOMERCATO FIORENTINA – Il CIES, l’Osservatorio sul mondo del calcio, ha effettuato uno studio sui prezzi dei calciatori e quanto si svaluteranno alla luce della pandemia da coronavirus che ha paralizzato anche l’intero movimento sportivo.

La rosa della Fiorentina di Rocco Commisso, che valeva 343 milioni di euro, ora ne varrebbe 244. Eppure, la dirigenza del club viola non ha alcuna intenzione di svendere i propri calciatori. Nel caso di Federico Chiesa, per esempio, l’idea della società gigliata è chiara: costa 70 milioni di euro, non un centesimo di meno. Magari in più.

Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, mette, così, sull’attenti sia l’Inter sia la Juventus, che si vorrebbero contendere il cartellino di Chiesa, classe 1997, esterno offensivo nel giro anche della Nazionale Italiana di Roberto Mancini. Nessuno, però, al momento sembra potersi permettere quella cifra.

Ecco perché, alla fine, Chiesa potrebbe restare alla Fiorentina anche nella stagione 2020-2021: il ragazzo che è consapevole di aver attirato su di sé le grandi squadre, ma sa anche che un anno in più a Firenze accrescerebbe il suo bagaglio d’esperienza. L’asticella è posta più in alto, con lo slittamento degli Europei al 2021 che dà una motivazione in più a Chiesa per emergere. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELLA FIORENTINA >>>