Calciomercato Fiorentina – Castrovilli conteso: le ipotesi sul futuro | News

CALCIOMERCATO FIORENTINA – Secondo quanto riferito da ‘calciomercato.com‘, l’estate 2020 porterà Juventus e Inter a sfidarsi non soltanto per Sandro Tonali, classe 2000, gioiello del centrocampo del Brescia, bensì anche su Gaetano Castrovilli, classe 1997, centrocampista della Fiorentina e rivelazione viola della stagione 2019-2020.

Giuseppe Marotta e Piero Ausilio da una parte, per l’Inter; Fabio Paratici, dall’altra, per la Juventus: questi i protagonisti di un duello di mercato per Castrovilli che si preannuncia rovente. Se, però, Castrovilli prenderà la direzione di Milano o di Torino, ciò avverrà, materialmente, tra dodici mesi, perché, per la prossima annata, Rocco Commisso, Presidente gigliato, ha già annunciato l’intenzione di non venderlo ora.

L’Inter, ha sottolineato ‘calciomercato.com‘, sta lavorando da mesi su Castrovilli poiché Antonio Conte, tecnico nerazzurro, stravede per lui: gli ottimi rapporti tra la dirigenza del club di Via della Liberazione e la Fiorentina potrebbe facilitare la conclusione dell’operazione. La Juventus, però, non molla di un centimetro e resta sintonizzata sul numero 8 viola. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELLA FIORENTINA >>>