Calciomercato Fiorentina – Attacco, prende quota l’idea Piatek | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO FIORENTINA – Rocco Commisso pensa in grande e ha intenzione di allestire una gran bella Fiorentina in vista della stagione 2020-2021. Uno degli obiettivi del Presidente viola per l’attacco è l’ex rossonero Krzysztof Piatek.

Classe 1995, bomber polacco che era esploso nel Genoa con 19 gol in 21 partite prima di arenarsi nel suo anno al Milan, dove è stato autore di 16 gol in 41 gare, di cui 11 nei primi 6 mesi, Piatek è rinato in Bundesliga, dove, oggi, veste la maglia dell’Hertha Berlino, club che lo ha comprato dal club di Via Aldo Rossi per 27 milioni di euro a gennaio.

5 gol in 16 gare, non partendo, però, quasi mai da titolare, nella formazione affidata a Bruno Labbadia sono bastati, secondo quanto riferito dal quotidiano ‘La Nazione‘ oggi in edicola, a riaccendere i fari dei viola su di lui. Piatek è molto stimato dal direttore sportivo Daniele Pradè, che avrebbe voluto portarlo in riva all’Arno già quando militava nel Genoa. Ora, però, i tempi del matrimonio tra Piatek e la Fiorentina potrebbero essere finalmente maturi.

Sotto contratto con l’Hertha Berlino fino al 30 giugno 2025, Piatek potrebbe tornare a giocare nella Serie A italiana con la formula che i viola hanno già utilizzato per acquistare Patrick Cutrone dal Wolverhampton, ovvero un prestito oneroso con obbligo di riscatto al termine della stagione successiva, 2021-2022, per una cifra di poco superiore ai 20 milioni di euro. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELLA FIORENTINA >>>

SEGUICI SUI SOCIAL: CLICCA QUI ⇓