Calciomercato Fiorentina – Attacco, c’è l’opzione Slimani | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO FIORENTINA – La Fiorentina di Giuseppe Iachini è alla ricerca di un nuovo centravanti per affrontare la stagione. Con Dušan Vlahović in uscita (Crotone, Sassuolo e Hellas Verona sulle sue tracce) con la formula del prestito, i viola non vogliono restare con i soli Patrick Cutrone e Christian Kouamé per il resto della stagione.

Alla Fiorentina, finora, sono stati accostati i nomi di Mario Mandzukić e Krzysztof Piatek su tutti ma, nelle ultime ore, secondo quanto riferito dal quotidiano ‘La Nazione‘ oggi in edicola, sembra si stia facendo strada un’altra possibilità. I viola, infatti, sarebbero interessati a Islam Slimani, classe 1988, centravanti algerino di proprietà del Leicester City ma in uscita dalle ‘Foxes‘.

Nell’ultima stagione Slimani ha giocato in Francia, in prestito nella fila del Monaco, totalizzando 9 gol e 7 assist in 19 gare disputate tra Ligue 1 e Coppa di Francia. Sotto contratto con il club inglese fino al 30 giugno 2021, Slimani può muoversi a prezzi relativamente contenuti. La Fiorentina avrebbe già fatto un sondaggio con l’entourage del calciatore, ottenendo un riscontro positivo.

Su Slimani, però, i viola dovranno sbrigarsi. In Francia, infatti, c'è la concorrenza agguerrita del Rennes.