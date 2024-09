Calciomercato – Dove possono andare gli esuberi della Serie A? | VIDEO

Victor Osimhen si è sistemato al Galatasaray, ma tanti esuberi di molte squadre della Serie A cercano ancora sistemazione. Il punto nel video

Victor Osimhen, in uscita dal Napoli, si è sistemato al Galatasaray, ma tanti esuberi di molte squadre della Serie A cercano ancora sistemazione. Ma dove possono andare? Dov'è ancora aperto il calciomercato? In Turchia, ma non soltanto. E il Milan ha ancora Fodé Ballo-Touré e Divock Origi da piazzare .. Guarda il video di 'GazzettaTV'