CALCIOMERCATO – Emerson, il Barcellona rifiuta le offerte / Milan News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN NEWS – Il Milan, nonostante le dichiarazioni di rito, è pronto a cedere Davide Calabria. Serve solo l’offerta giusta, che secondo il club rossonero deve essere di almeno 10 milioni. Poi si proveranno a prendere le varie alternative. La prima scelta è sempre Serge Aurier, del Tottenham, per il quale invece servono 16 milioni. Ancora nell’elenco dei papabili, ma più difficile da raggiungere Denzel Dumfries, capitano del PSV Eindhoven. Infine, sempre seguito Emerson, classe 1999 brasiliano di proprietà del Barcellona, ma in prestito al Real Betis fino a giugno 2021. I blaugrana chiedono troppo per liberarlo subito: 25 milioni. Ecco perché è molto difficile arrivi in rossonero. Nella video news le ultime.

