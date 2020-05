CALCIOMERCATO – Eduardo Quaresma: ecco chi è / Milan News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN NEWS – Giovani, anche giovanissimi. Il Milan di Ralf Rangnick vuole costruire i campioni in casa. Obiettivo: scovare giovani talenti e farli maturare. Uno dei giocatori più interessanti di tutta Europa è senza dubbi Eduardo Quaresma, difensore dello Sporting Lisbona, solo omonimo dell’ex Inter e Porto. Il Milan cerca un difensore e il classe 2002 portoghese piace moltissimo. I rossoneri hanno già recapitato anche un’offerta da 10 milioni, rifiutata: ha una clausola da 25 milioni e non è detto che pagandola lo si convinca a trasferirsi. Nel video scopriamo meglio chi è. Per saperne di più LEGGI LA NOTIZIA >>>

