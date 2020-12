CALCIOMERCATO – Édouard piace ancora: la scheda / Milan News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN NEWS – Ufficialmente, le dichiarazioni di Paolo Maldini e Frederic Massara non aprono al possibile arrivo di un attaccante a gennaio. Il Milan conta di recuperare molto presto Zlatan Ibrahimovic, senza più perderlo. Lo svedese classe 1981 ha già saltato otto partite su quattordici e ancora ne salterà. In più il Diavolo ha dimostrato di avere dei sostituti all’altezza. Tuttavia, per maggiore sicurezza, si potrebbe puntare a un giovane a costi non eccessivi. Piace molto Odsonne Édouard, francese classe 1998 del Celtic. Nella video news la sua scheda e i dettagli.

