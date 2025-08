Calciomercato, ecco perché la Juventus rivuole Kolo Muani | VIDEO

La Juventus è in trattativa con il PSG per riportare Randal Kolo Muani alla corte di Igor Tudor in questa sessione estiva di calciomercato

La Juventus è rimasta "folgorata" da Randal Kolo Muani, negli ultimi mesi in prestito in bianconero dal PSG, e per questo lo vuole trattenere a Torino in questa sessione estiva di calciomercato. L'allenatore Igor Tudor lo vuole blindare perché il francese è perfetto per il suo gioco: sa attaccare la profondità anche se ha un difetto. Guarda il video di 'GazzettaTV'