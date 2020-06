CALCIOMERCATO – Ecco i due nomi per la difesa! / Milan News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN NEWS – Il Milan deve intervenire in difesa, allungando il pacchetto arretrato e rinforzandolo, visto anche l’addio di Mateo Musacchio quasi certo. Si cercando giovani campioni, che costino poco e che abbiano enormi margini di miglioramento. Ormai da un po’ nel mirino è Robin Koch, difensore classe 1996 del Friburgo. Piace molto a Ralf Rangnick che lo segue da tempo e costa circa 14,5 milioni. La novità potrebbe essere Melayro Bogarde, centrale dell’Hoffenheim, con cui però non ha ancora firmato un contratto da professionista, essendo classe 2002. Andrà in scadenza nel 2021 ed è finito sotto osservazione. Nella video news le ultime. Per tutti i dettagli LEGGI LA NOTIZIA >>>

