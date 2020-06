CALCIOMERCATO – È fatta! Arriva lunedì: sarà rossonero! / Milan News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN NEWS – Il Milan colpisce. Il primo vero squillo del mercato italiano lo hanno suonato i rossoneri, con il colpo Pierre Kalulu. Terzino destro casse 2000, in grado di giocare anche centrale o a sinistra, era in scadenza di contratto con il Lione. Il Milan è stato più veloce di tutti e se l’è dunque aggiudicato a costo zero. Kalulu è considerato uno dei prospetti più interessanti del panorama calcistico. Lo ha scelto personalmente Paolo Maldini, dal quale Kalulu è rimasto stregato. Dopo Theo Hernandez, dunque, l’eterno capitano porta anche il terzino destro e i tifosi si augurano con il medesimo risultato. Nel video tutti i dettagli. Per le ultime LEGGI LA NOTIZIA >>>

