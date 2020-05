CALCIOMERCATO – Dumfries, accordo raggiunto! / Milan News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN – Il Milan ha scelto e sta facendo di tutto per raggiungere l’obiettivo: Denzel Dumfries dovrà essere il terzino destro della prossima stagione. L’olandese classe 1996 piace moltissimo a Ralf Rangnick, che lo segue da tempo e con il quale ha subito avviato i contatti, tanto da raggiungere già l’accordo. Dumfries ha dato il proprio ok al Milan ed è pronto a vestire rossonero. Resta da trovare l’intesa col PSV Eindhoven, club di cui è capitano. Il Milan lo valutava 12 milioni, mentre gli olandesi 22 milioni. I rossoneri hanno già presentato una prima offerta di 16 milioni, ma il PSV non sembra volersi smuovere. La sensazione è che a 18 si possa chiudere. Ovviamente potrebbe essere coinvolto anche Ricardo Rodriguez, in prestito al PSV, che vorrebbe trattenerlo. La differenza di valutazione tra i due potrebbe essere di 6,5 milioni, ma non è detto che i due affari siano direttamente collegati. Nella video news i dettagli. Per tutte le ultime LEGGI QUI >>>

