CALCIOMERCATO – Donnarumma rinnova, ma con clausola! / Milan News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN NEWS – Un’altra estate sta arrivando e si prospetta di nuovo all’insegna del tormentone Gianluigi Donnarumma. La scadenza del suo contratto si avvicina e il Milan deve decidere se rinnovarlo o lasciarlo andare. La preferenza di Gigio è il rinnovo, ma ovviamente a determinate condizioni: niente contratti lunghissimi, la pazienza ha un limite… Donnarumma vuole dare ancora fiducia ai rossoneri, ma se entro pochi anni il club non dovesse tornare in alto allora sarà addio. Ecco perché la nuova scadenza potrebbe essere 2023 e con l’inserimento di una clausola da circa 50 milioni. Sarebbe lui a decidere e il Milan avrebbe garanzie economiche. Nel video le ultime. Per saperne di più LEGGI LA NOTIZIA >>>

