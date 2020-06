CALCIOMERCATO – Donnarumma, così può rinnovare / Milan News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN NEWS – Il futuro di Gianluigi Donnarumma è ancora una volta al centro dell’attenzione e ancora di più lo sarà tra qualche settimana, quando inizierà a tutti gli effetti la trattativa per il rinnovo di contratto. Gigio ha il contratto in scadenza nel 2021 e quindi bisogna trovare subito una soluzione. Donnarumma ha più volte fatto capire di voler rimanere al Milan, ma ovviamente con alcune garanzie: in primis un vero progetto. Ecco perché il rinnovo potrebbe essere a breve termine stavolta, così da dare ancora un po’ di fiducia, ma potersi liberare a breve se disattesa. Non è da escludere neanche la possibilità clausola rescissoria, che darebbe piena facoltà di scelta a Donnarumma. Nel video le ultime. Per saperne di più LEGGI LA NOTIZIA >>>

