CALCIOMERCATO – Diego Costa rossonero? Ecco la verità / Milan News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN NEWS – Nei giorni scorsi si è diffusa la voce di un possibile arrivo in rossonero di Diego Costa.

L’attaccante classe 1988 dell’Atletico Madrid lascerà probabilmente i Colchoneros, essendo in scadenza di contratto nel 2021 e si diceva avesse confessato ad amici che sarebbe andato a Milano.

Escludendo l’Inter, visti i pessimi rapporti con Antonio Conte, restava il Milan. In realtà sembrano essere solo voci senza alcun fondamento.

Il Milan non può permettersi anche il suo ingaggio, oltre a quello di Zlatan Ibrahimovic e in più i due non sono compatibili. L’Atletico, inoltre, non lo lascerà andare per meno di 14,5 milioni. Insomma, decisamente impossibile.

A meno che Ibra non rinnovi … Nella video news le ultime. CALCIOMERCATO MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>