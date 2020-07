CALCIOMERCATO – Deulofeu può tornare: il punto / Milan News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN NEWS – Ha già vestito la maglia del Milan dal gennaio al giugno del 2017, in prestito oneroso dall’Everton. Nonostante ottime prestazioni e 4 gol in 18 presenze, poi il Milan, alle prese con la rivoluzione di Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli, non aveva voluto confermarlo.

Gerard Deulofeu, spagnolo classe 1994, ha poi continuato a giocare ad alti livelli e al momento è al Watford, con cui però è appena retrocesso. Per questo ha comunicato di voler andare via e il ritorno al Milan è una delle possibilità più concrete. La richiesta è di 20 milioni, ma si potrebbe trattare. Nella video news le ultime. CALCIOMERCATO MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>