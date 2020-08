CALCIOMERCATO – De Paul ancora nel mirino: le ultime / Milan News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN NEWS – I contatti con l’agente di Rodrigo de Paul non si sono mai interrotti. Il Milan continua a seguire con attenzione il fantasista argentino dell’Udinese, che piace moltissimo a Paolo Maldini.

La duttilità del classe 1994 viene considerata ideale per il 4-2-3-1 di Stefano Pioli: potrebbe ricoprire sia il ruolo di trequartista che di esterno. De Paul, inoltre, vuole passare in un grande club che possa garantirgli palcoscenici europei e nel Milan potrebbe essere protagonista.

Non ci sono problemi per quanto riguarda l’accordo sull’ingaggio, ma molte difficoltà invece stanno nell’accordo con l’Udinese: il Milan offre non più di 20 milioni, mentre i bianconeri ne chiedono 15 in più. Nella video news tutte le ultime.

