Calciomercato: da Gigio a Messi, squadra di potenziali svincolati

Calciomercato invernale concluso, ma dall’inizio di febbraio tanti giocatori in scadenza di contratto potrebbero accordarsi a parametro zero con altri club. Vediamo, in questo video della redazione di ‘GazzettaTV‘, la Top 11 dei calciatori che potrebbero muoversi da svincolati la prossima estate.