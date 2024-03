Calciomercato – Le cinque cose che non sai su Koopmeiners | VIDEO

Teun Koopmeiners, centrocampista olandese dell'Atalanta, sarà un pezzo pregiato del calciomercato estivo 2024. Quello che non sai su di lui

Teun Koopmeiners, classe 1998, centrocampista olandese dell'Atalanta, sarà un pezzo pregiato del calciomercato estivo 2024. Si parla di un interesse molto concreto della Juventus per l'ex AZ Alkmaar. Ecco quello che non sai su di lui in questo video della redazione di 'GazzettaTV'