Calciomercato, Conte: “Ndoye piaceva, ma cifre non da Napoli …” | VIDEO

Antonio Conte, allenatore del Napoli, in conferenza stampa ha parlato del mancato arrivo di Dan Ndoye dal Bologna. Le sue dichiarazioni

Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa toccando diversi temi, legati soprattutto al calciomercato, a ciò che è stato fatto e a ciò che ancora c'è da fare. "Io non mi aspetto niente, la domanda è cosa si aspetta il club", ha aggiunto. "Il Presidente si aspetta di completare la rosa". Nel video, Conte ha anche spiegato il perché Dan Ndoye del Bologna, poi finito in Premier League al Nottingham Forest, non sia più arrivato in azzurro