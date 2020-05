CALCIOMERCATO – Contatti con l’agente di Brian Rodriguez / Milan News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN NEWS – Il Milan continua la ricerca di giovani talenti. Ralf Rangnick ha una schiera di osservatori sparsi per il mondo, Los Angeles compreso. Il nome nuovo infatti è quello di Brian Rodriguez, classe 2000 del Los Angeles FC. Può giocare esterno o seconda punta e in Italia il Milan non è l’unico club a esserne interessato. Lo seguono anche Napoli e Bologna. Negli ultimi giorni i rossoneri hanno avviato i contatti con l’agente del giocatore, che ha dato segnali di apertura. Il prezzo è di circa 5,4 milioni. Ovviamente non si può ancora parlare di trattativa, ma l’interesse c’è. Nel video le ultime. Per saperne di più LEGGI LA NOTIZIA >>>

