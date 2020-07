CALCIOMERCATO – Contatti avviati: le ultime! / Milan News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN NEWS – Il Milan continua la caccia ai giovani e a quanto pare nei giorni scorsi si è parlato di un classe 1998 con Alessandro Lucci, presente a Casa Milan. L’oggetto della discussione è stato Nahuel Bustos, attaccante del Tallares. Può fare la prima punta o anche l’esterno. Il suo contratto con il club argentino è in scadenza nel 2021, ma è presente una clausola rescissoria da 15 milioni, la cifra richiesta dal Tallares. Per adesso il Milan attende: Bustos piace, ma non è una priorità. Nella video news tutte le ultime. Per i dettagli LEGGI LA NOTIZIA >>>

