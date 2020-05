CALCIOMERCATO – Contatti avviati con Raiola: scelto il terzino! / News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN – Il Milan ha scelto: vuole Denzel Dumfries come terzino destro della prossima stagione. Obiettivo cedere Davide Calabria, poi partirà l’assalto al capitano del PSV Eindhoven, che è entrato da poco nella scuderia di Mino Raiola. Con l’agente sono già iniziati i contatti per portare Dumfries in rossonero. La valutazione del PSV parte da 20 milioni, che però sono destinati a scendere dopo l’emergenza Coronavirus. L’obiettivo del Milan è arrivare a 12 milioni di valutazione, anche perché c’è in ballo anche Ricardo Rodriguez con il club olandese, valutato 5,5 milioni. Così, l’esborso sarebbe di soli 6,5 milioni. Nella video news le ultime notizie. Per saperne di più LEGGI LE ULTIME >>>

