Serie A – Como, chi è il nuovo arrivato Nico Paz? | VIDEO

Dal Real Madrid al Como. La squadra di Fabregas ha preso, per 6 milioni a titolo definitivo, il talentoso trequartista merengue Nico Paz: contratto fino al 2028 per il 19enne argentino. I colleghi di Gazzetta.it presentano il giovane fantasista. Ecco perché potrebbe fare bene in Serie A.