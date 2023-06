Mercato – Come giocherebbe la Juventus con Milinkovic-Savic | VIDEO

La Juventus vorrebbe prendere Sergej Milinkovic-Savic in questo calciomercato estivo. Bianconeri, dunque, in campo così dopo l'estate?

Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista serbo classe 1995 che andrà in scadenza di contratto con la Lazio il prossimo 30 giugno 2024, è il grande obiettivo della Juventus in questa sessione estiva di mercato. I bianconeri, però, stanno cercando anche un esterno destro. Ecco come Massimiliano Allegri, tecnico bianconero, potrebbe schierare in campo la 'Vecchia Signora' nella stagione 2023-2024: il video di 'GazzettaTV'