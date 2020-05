CALCIOMERCATO – Colpo per il futuro: Jordi Escobar / Milan News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN – Giovani e forti, ma anche giovanissimi. Il Milan ha messo nel mirino Jordi Escobar, attaccante delle giovanili del Valencia. Classe 2002, si è messo in mostra nelle ultime stagioni con la maglia del club e anche della Spagna, nelle selezioni giovanili. Non ha ancora mai esordito in prima squadra, ma questo può essere un fattore a favore del Milan per il costo: dovrebbero bastare 300mila euro per aggiudicarselo.

Sarebbe un acquisto per il futuro, anche perché probabilmente verrebbe aggregato alla Primavera, almeno inizialmente. Il nome nuovo però è Jordi Escobar, anche se nuovo fino a un certo punto: il Milan lo segue già da tempo e già a gennaio aveva fatto un tentativo. Forse però nella prossima estate le cose andranno diversamente. Nella video news le ultime. Per tutti i dettagli LEGGI LA NOTIZIA >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓