CALCIOMERCATO – Colombo il vice Ibrahimovic / Milan News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN NEWS – Il Milan punta fortissimo su Lorenzo Colombo. Giovanissimo attaccante, classe 2002, è stato promosso in prima squadra già lo scorso anno, quando ha esordito contro la Juventus in Coppa Italia. Fin da subito si è capito quanto Stefano Pioli lo consideri un grande giocatore e abbia fiducia in lui. Fiducia che sarà dimostrata: non verrà acquistato nessun attaccante, si punterà davvero su Colombo. Sarà l’unico centravanti puro di riserva a Zlatan Ibrahimovic, visto che Ante Rebic e Rafael Leao sarebbero comunque adattati. Nella video news le ultime.

