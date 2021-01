CALCIOMERCATO – Ciao Duarte: dalle speranze all’addio / Milan News

VIDEO CALCIOMERCATO MILAN NEWS – L’avventura di Leo Duarte in rossonero sembra essersi conclusa. Il difensore brasiliano classe 1996 ha deluso le aspettative e dopo appena un anno e mezzo solo nove presenze in rossonero ha cambiato maglia per cercare di rilanciarsi. Pochi giorni fa è passato all’Istanbul Basaksehir, squadra turca che lo ha presto in prestito fino a giugno 2022, con diritto di riscatto fissato a poco più di 3 milioni. Una cifra che consentirebbe al Milan di evitare la minusvalenza, dopo averlo pagato caro un anno e mezzo fa. Nella video news ripercorriamo la sua breve storia milanista.

