CALCIOMERCATO – Chiesa nel mirino: tutte le ultime / Milan News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN NEWS – Tra sogno e realtà. Federico Chiesa al Milan è davvero possibile? Difficile rispondere. Ciò che è certo è che, al momento, non ci sono state offerte da parte del club rossonero alla Fiorentina per l’esterno azzurro. Non è da escludere, però, che possano esserci in futuro. Stefano Pioli, infatti, pare abbia richiesto esplicitamente Chiesa a Paolo Maldini, che vorrebbe provare ad accontentarlo. La richiesta della Fiorentina è di 48 milioni, decisamente alta. Il Milan però può inserire Paquetà come contropartita: il brasiliano piace molto alla Viola ed è valutato 22,5 milioni. Inoltre, il Milan dalla Fiorentina potrebbe anche provare a prelevare Nikola Milenkovic, valutato invece 24 milioni. Dunque non è da escludere un’offerta da 49,5 milioni più Paquetà per entrambi i giocatori fiorentini. Nella video news le ultime.

