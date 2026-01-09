PIANETAMILAN i nostri video Calciomercato, chi prenderà il Milan in difesa? L’ultima puntata di ‘Super Blitz’

Calciomercato, chi prenderà il Milan in difesa? L’ultima puntata di ‘Super Blitz’

Daniele Triolo
9 gennaio

In 'Super Blitz', nuovo format di calciomercato de 'La Gazzetta dello Sport', si parla anche del Milan e della caccia al nuovo difensore

Nell'ultima puntata di 'Super Blitz', nuovo format di calciomercato ideato da 'La Gazzetta dello Sport', si parla anche del Milan di Massimiliano Allegri e della caccia al nuovo difensore centrale condotta, principalmente, dal direttore sportivo Igli Tare. Guarda il video