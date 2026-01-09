PIANETAMILAN i nostri video Calciomercato, chi prenderà il Milan in difesa? L’ultima puntata di ‘Super Blitz’
Calciomercato, chi prenderà il Milan in difesa? L’ultima puntata di ‘Super Blitz’
In 'Super Blitz', nuovo format di calciomercato de 'La Gazzetta dello Sport', si parla anche del Milan e della caccia al nuovo difensore
Nell'ultima puntata di 'Super Blitz', nuovo format di calciomercato ideato da 'La Gazzetta dello Sport', si parla anche del Milan di Massimiliano Allegri e della caccia al nuovo difensore centrale condotta, principalmente, dal direttore sportivo Igli Tare. Guarda il video