Chalobah: “In Italia si sta molto bene, campionato bello” | VIDEO

Trevoh Chalobah, difensore del Chelsea a Milano per questioni personali, ha parlato a 'Sky Sport' del suo futuro professionale. Il video

Nei mesi passati Trevoh Chalobah, classe 1999, difensore del Chelsea, è stato accostato dai 'rumors' di calciomercato tanto al Milan quanto all'Inter. Ora il ragazzo, presente a Milano per la Fashion Week, ha rilasciato un'interessante intervista ai microfoni di 'Sky Sport'. Per l'occasione, ha parlato del suo legame con l'Italia e del suo futuro professionale. Nel quale, attenzione, non è escluso che possa venire a giocare nel nostro campionato. Nel video, le parole di Chalobah