CALCIOMERCATO – Campione in vendita: offerta rossonera! / Milan News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN – Il Milan ci ha pensato più volte nel corso degli anni, ma il prezzo non è mai stato alla portata e il Lione non è mai stato un club con cui fosse facile trattare. Ora, però, i rossoneri potrebbero essere in una posizione di forza per provare ad arrivare a Memphis Depay, attaccante olandese da tre anni e mezzo nella squadra transalpina. Il Lione infatti sarà quasi costretto a lasciarlo andare in estate: ha il contratto in scadenza nel 2021 e nessuna voglia di rinnovare; a questo si aggiunge il fatto che il club non ha raggiunto la qualificazione in Champions League e dunque ha bisogno di ricavi.

Insomma, Depay è destinato a cambiare aria e il Milan è il club più interessato. Lo segue da tempo e sarebbe perfetto per i rossoneri: esterno veloce e abile nel dribbling o seconda punta con grande capacità realizzativa. Depay sarebbe un grande colpo a costi contenuti. Già pronta, a quanto pare, l’offerta rossonera: 20 milioni di parte fissa, più bonus non semplicissimi da raggiungere e una percentuale sulla futura rivendita. La cifra nel complesso potrebbe raggiungere i 44 milioni. Classe 1994, rientra perfettamente nei paletti economici e di età di Ivan Gazidis e tecnico-tattici di Ralf Rangnick, che apprezza molto i giocatori veloci e di qualità. Nella video news tutte le ultime. Se vuoi saperne di più e scoprire a quali condizioni è fattibile LEGGI LA NOTIZIA >>>

