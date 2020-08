CALCIOMERCATO – Calhanoglu, il rinnovo è cosa fatta / Milan News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN NEWS – Sistemata la situazione Zlatan Ibrahimovic, il Milan ora può concentrarsi su un altro rinnovo di contratto: quello di Hakan Calhanoglu. Avrà sicuramente meno risalto mediatico, ma è comunque molto importante per il Milan. Il turco ha dimostrato di essere un giocatore chiave se messo in condizione di far bene e per il club rossonero è una priorità: l’attuale scadenza è al 2021 e sarà spostata al 2024. Ci sarà anche un piccolo ritocco dello stipendio percepito dal numero 10 milanista. Nella video news tutte le ultime sulla situazione, che comunque è già molto buona: manca praticamente solo la firma.

CALCIOMERCATO MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>