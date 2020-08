CALCIOMERCATO – Calabria può partire: offerta importante / Milan News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN NEWS – Nel corso della conferenza stampa di presentazione della stagione, Frederic Massara ha tolto dalla lista dei partenti Davide Calabria. Il direttore sportivo rossonero, però, ha chiarito che il concetto di incedibilità è molto relativo. Ciò significa che, con un’offerta giusta, Calabria può essere ceduto. Semplicemente il Milan non lo svenderà e non ha necessità di cederlo. Un’offerta importante è arrivata, dal Cagliari: 8 milioni più 2 di bonus. La valutazione complessiva rispecchia i 10 milioni che spera di ottenere il Milan, ma per ora i rossoneri hanno detto no: giocano al rialzo e soprattutto vorrebbero i 10 milioni senza bonus. Questo il vero obiettivo. O almeno alzare la parte fissa. Nella video news le ultime.

