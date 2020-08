CALCIOMERCATO – Calabria conteso da due club spagnoli / Milan News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN NEWS – Il Milan ha intenzione di rinforzarsi sulla fascia destra di difesa. Per aprire a qualche arrivo, però, bisognerà prima cedere uno tra Andrea Conti e Davide Calabria. Per vari motivi, sarà probabilmente il secondo ad andare via.

Il classe 1996 ha diverse richieste e, soprattutto, essendo cresciuto nel settore giovanile rossonero garantirebbe una plusvalenza totale. Il Milan conta di ricavare circa 9,5 milioni. Sono due le squadre più interessate a Calabria, per quello che è destinato a diventare un vero e proprio derby di mercato.

In lista ci sono infatti Real Betis e Siviglia. Ancora nessuna offerta ufficiale, ma primi contatti avviati. Nella video news le ultime.

