Calciomercato, Calabria al Panathinaikos: l’annuncio è ‘epico’ | VIDEO

In questo calciomercato estivo Davide Calabria, ex capitano del Milan, ha firmato con i greci del Panathinaikos. Il video del suo annuncio

Dopo aver chiuso l'esperienza al Bologna, Davide Calabria ha trovato una nuova squadra in questo calciomercato estivo. L'ex capitano del Milan ha firmato un triennale con il Panathinaikos, dove ritroverà diversi ex Serie A come Alban Lafont e Filip Djuričić. L'annuncio del club ellenico è tutto da vedere, tra riferimenti all'Antica Grecia e una colonna sonora a dir poco epica. Guarda il video!