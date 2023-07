Calciomercato – Brozovic all’Al-Nassr, presentazione … bomba | VIDEO

Marcelo Brozovic ha lasciato l'Inter e si è legato all'Al-Nassr per i prossimi tre anni. Ecco il video di presentazione del croato

L'Al-Nassr ha ufficializzato l'acquisto di Marcelo Brozovic dall'Inter su Twitter. Contratto di tre anno per l'ex centrocampista dell'Inter. Gli arabi hanno prima pubblicato un video simpatico di un giocatore stilizzato con una bomba in mano, poi ecco il video di presentazione vero e proprio del classe 1992: "Non preoccupatevi, sono qua, ho scelto l'Al-Nassr". Queste le prime parole del croato, condite dal suo "Epic brozo" e qualche pacca sul logo della squadra. Guarda il video